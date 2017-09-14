Работа ФЗНЦ помогла прокуратуре выявить свыше двухсот случаев оскорбления госсимволов

Прокуратура Санкт-Петербурга предоставила ответ Фонду защиты национальных ценностей по поводу блокировки материалов, демонстрирующих надругательство и неуважение в отношении российских государственных символов.

Об этом рассказал глава ФЗНЦ Александр Малькевич. Из 215 предоставленных ссылок прокуратура усмотрела нарушение законодательства в 208 публикациях в соцсети "ВКонтакте". Сейчас в Генпрокуратуре РФ находится проект требования к Роскомнадзору по принятию мер к удалению информации, а полиция проведет проверку авторов публикаций.

В марте 2019 году Госдума РФ приняла закон, предполагающий блокировку и удаление публикаций в Сети, оскорбляющих и порочащих честь и достоинство конкретных лиц государственной власти, общества или государства. ФЗНЦ регулярно проводит мониторинг таких материалов, направляя публикации, нарушающие законодательство, в правоохранительные органы, выполняя тем самым гражданский долг. В период с мая по ноябрь 2019 года Фондом защиты национальных ценностей было направлено 675 заявлений с требованием о блокировке 810 ссылок. Ответ из прокуратуры Петербурга пришёл 14 ноября, в нем говорилось о блокировке 208 публикаций из рассмотренных 215 ссылок, в которых был обнаружен факт оскорбления госсимволов. Информация была направлена в органы МВД для проверки на предмет наличия признаков административного правонарушения по ч. 3 ст. 21.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", в рамках которой предусмотрено наказание для авторов публикаций в виде штрафа от 30 до 100 тыс. рублей.

По причине несовершенства законодательства Роскомнадзор сегодня не имеет полномочий самостоятельно блокировать или удалять материалы, нарушающие закон. Ведомство может это сделать только по требованию генерального прокурора или заместителя. По словам Малькевича, Генеральная прокуратура, как правило, действует по заявлениям региональных прокуроров, что затягивает процесс удаления порочащего контента на несколько месяцев.

ФЗНЦ выступает за расширение прав Роскомнадзора в рамках законодательной базы – предоставление ведомству права осуществлять досудебную блокировку таких публикаций. Фонд продолжит мониторинг информационного поля с последующей передачей всех подозрительных материалов в правоохранительные органы, и призывает к аналогичным действиям всех патриотов России.