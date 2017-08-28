Видео: Рабочие трактором передвинули машину, закрывшую въезд на стройку на Коллонтай

Очевидцы рассказали о необычном инциденте во дворах на улице Коллонтай. Строители переставляли машину при помощи трактора, чтобы открыть проезд для грузовиков.

Необычное зрелище увидели жители домов на улице Коллонтай в понедельник, 28 августа. Неизвестный водитель оставил свою машину у поворота на стройку. Из-за его автомобиля оказался закрыт проезд для грузовых машин.

Рабочие не стали вызывать эвакуатор, а воспользовались трактором. Они привязали машину на трос к ковшу. Перетащив машину к другой обочине, строительная техника уехала. Из-за загороженного проезда во дворе собрался затор из грузовика и нескольких легковушек.

"Это уже и без того нашумевший объект, находится между Коллонтай и Бадаева. Стройка учебного заведения, которую не успевают сдать в срок", - отметил пользователь группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» Артур Майоров.