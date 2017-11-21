Сенной мост отремонтируют на месяц позже из-за внеплановых работ с буровой установкой

Гранитные плиты под Сенным мостом не позволили рабочим закончить работы по ремонту в срок.

Мобильный корреспондент Piter.tv снял на видео незаконченное строительство Сенного моста. Рабочие должны были сдать готовый объект еще 31 января. Однако, срок окончания установки конструкции откладывается на неопределенное время. Представители Комитета по развитию транспортной инфраструктуры рассказали, что переправу откроют для пешеходов к концу февраля.

На месте, где должен был располагаться мост, его нет. Чтобы перейти дорогу, петербуржцам приходится преодолевать расстояние в 200 метров до другого моста, а затем возвращаться на нужный участок. В итоге “дорожный крюк” занимает около полукилометра.

По некоторым слухам, рабочие столкнулись с неожиданными препятствиями при возведении перехода через канал Грибоедова. По неподтвержденным данным, стройке помешал пласт гранита, который необходимо взрывать. Однако, ситуация благополучно разрешилась: специалисты просто применили буровую установку. В связи с медленным темпом работы, график открытия моста пришлось перенести.

Напомним, что подрядчик для создания новой переправы выбран в апреле 2017 года. Компания “НПО “Ранд” обязалась выполнить капитальный ремонт за 19 миллионов рублей. Смольный заключил соглашение с компанией в мае прошлого года.

Фото и видео: Piter.tv