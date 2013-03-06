Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 13:44
0
Rybka123
79
Код вставки плеера

Рабочие казанского завода исполнили кавре на "Богемскую рапсодию" группы Queen

0
 
 

Кавер приурочен к 60-летию завода и 55-летию с момента выхода первой продукции.

Работники нефтехимического предприятия "Казаньоргсинтез" записали необычный ролик, в котором исполнили свой кавер на композицию "Bohemian Rhapsody" группы Queen. Видео было опубликовано на официальном ютуб-канале завода.

Фильм "Богемская рапсодия" о легендарной группе "Queen" набирает обороты ! Вот и работники ПАО "Казаньоргсинтез" не остались в стороне и исполнили свою рапсодию к юбилею предприятия.

- говорится в описании ролика

Авторы клипа признались, что кавер приурочен к 60-летию завода и 55-летию с момента выхода первой продукции. За первые сутки видео собрало больше 5 тысяч просмотров.

Ранее на Piter.TV: В сети появился трейлер фильма "Покемон" про детектива Пикачу
Видео: ютуб-канал "Казаньоргсинтез"  

Теги: bohemian rhapsody , queen , богемская рапсодия , казаньоргсинтез
Категории: Лента новостей Новости России Культура Музыка

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5