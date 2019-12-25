Рабочий "Северной верфи" был госпитализирован после работ по спуску судна

Инцидент произошел 12 мая во время работ на судне "Яруслов-Процессор (Марлин)".

Следователи Петербурга проводят проверку обстоятельств происшествия 12 мая, когда в ходе работ на судне на "Северной верфи" травмировался рабочий.

В пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ отметили, что доследственная проверка проводится в рамках статьи УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

Что именно произошло на судне "Яруслов-Процессор (Марлин)" пока точно неясно. Предполагается, что в ходе ремонтных работ крепеж троса разорвался и в результате раскачки ударил мужчину, находившегося в помещении судна и контролировавшего спуск судна.

Специалиста доставили в больницу с переломом шейных позвонков.

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Фото: Piter.TV