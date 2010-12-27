Петербург 2 декабря находится под влиянием атмосферных фронтов и циклона

Рабочая неделя в Петербурге начнется со снега.

Облачная с прояснениями погода ожидается в Петербурге в понедельник. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, Петербург находится под влиянием атмосферных фронтов и циклона. Временами будет идти снег.

По данным Леуса, атмосферное давление в течение дня поднимется до 753 мм ртутного столба.

Петербуржцам в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" 2 декабря также пообещали снегопад.

Фото: Piter.TV