Ниже нуля: рабочая неделя в Петербурге начнется с заморозков

Синоптики и специалисты МЧС озвучили неутешительный прогноз на первую половину недели.

Новая трудовая неделя в Северной столице начнется с ощутимой прохлады. Синоптики обещают городу заморозки, а в пресс-службе МЧС уточняют: в ближайшие сутки температура воздуха может опуститься ниже ноля. Канал Piter.TV разбирается с прогнозами метеорологов и спасателей.

Известно, что похолодание продержится всю первую половину недели. Самыми холодными днями должны стать понедельник и вторник, 23 и 24 апреля. Так, в ночь на вторник горожане ощутят температуру в -1. При этом днем солнце все-таки будет баловать людей и природу, однако выше +8 столбик термометра все равно не поднимется.

Горожан также предупреждают о порывах ветра до 5-10 метров в секунду. Людям советуют теплее одеваться и опасаться возможной гололедицы на дорогах.