Маршрут "Ласточки" Петербург-Псков продлят до станции Печоры

Нововведения вступят в силу с 3 августа.

РЖД с 3 августа 2019 продлевает маршрут поездов "Ласточка" на маршруте Петербург – Псков. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (филиал РЖД).

Теперь "Ласточка" будет доезжать до станции Печоры Псковской области. Такое решение было принято по просьбам пассажиров и в целях развития ж/д сообщения. Однако, до Печор поезд будет ходить только в субботу и воскресенье. В будние дни "Ласточка" по-прежнему будет останавливаться в Пскове.

В настоящее время поезда из Петербурга в Псков ходят дважды в день.

Зимой у Зеленогорска "Ласточка" столкнулась с автобусом. СК обвиняет дежурную по перегону в столкновении "Ласточки" и автобуса.

Фото: Piter.tv