РЖД намерен увеличить парк "Сапсанов" между Петербургом и Москвой

В Петербурге увеличится парк скоростных поездов между Северной столицей и Москвой.

В 2018 году немецкий концерн Siemens планирует заключить контракт с РЖД на поставку новых поездов и вагонов "Сапсан". Около 30 месяцев будет осуществляться подготовка производства, изготовление, поставка, пуско-наладочные работы и сертификация.

Представитель Российских железных дорог уточнил, что компания не будет выдавать дополнительных "Сапсанов" между Москвой и Санкт-Петербургом. Речь идет о запуске сдвоенных поездов "Сапсан" по действующему графику движения.

Компания Siemens рассматривает с РЖД условия поставки еще 10–11 поездов, а также 27 вагонов к ним. Если две стороны подпишут соглашения, то длина каждого поезда увеличится до 11 вагонов. Стоит отметить, что провозная емкость может увеличиться почти вдвое (со 150 до 299 вагонов).

Фото: РЖД