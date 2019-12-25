Изменения в железнодорожном графике связаны со снижением спроса.

РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездов по нескольким направлениям из-за снижения спроса. Об этом рассказали журналисты "РБК" со ссылкой на размещенную дочерней "Федеральной пассажирской компанией" (ФПК) телеграмму. В пресс-службе перевозчика уточнили, что график будет пересмотрен для составов, двигающихся по маршрутам Москва-Петербург, Москва-Мурманск, Москва-Волгоград. Изменения коснутся и маршрутов, начинающихся в других городах: Петербург-Адлер, Вологда-Петербург. Правки в движение затронут поезд "Стриж", который возит пассажиров от Москвы до Нижнего Новгорода. При этом альтернативные поезда курсируют по всем направлениям.

В случае необходимости и высокой востребованности графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения периодичности. пресс-служба ФПК России

В новогодний период на территории России руководителями железнодорожного сообщения будет назначено около 500 дополнительных поездов по самым востребованным пассажирским маршрутам.

В "РЖД" заявили, что компания готова к проверке QR-кодов.

Фото: Piter.tv