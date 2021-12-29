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РФПИ: "Спутник V" вдвое эффективнее против "омикрона", чем Pfizer

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Сравнительное исследование было проведено в Италии.

У привитых российской вакциной против коронавируса "Спутник V" вырабатывалось более чем в два раза больше антител к штамму "омикрон", чем у привитых препаратом Pfizer. Это следует из пресс-релиза Российского фонда прямых инвестиций.

Сравнительное исследование было проведено в итальянском Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани. Результаты показали, что средний титр антител к "омикрону" у российской вакцины в сравнении с американской в 2,1 раза выше в целом и в 2,6 раза выше через три месяца после вакцинации.

Россия обладает одной из наиболее эффективных вакцин против штамма Омикрон, которая защитит от тяжелого течения заболевания и, безусловно, это значительное преимущество, которое есть у России.

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Также выяснилось, что "Спутник" нейтрализовал "омикрон" в 74,2% случаев, а Pfizer – 56,9%. По мнению экспертов, российский препарат дает более сильный иммунный ответ благодаря более широкому спектру антител, которые нейтрализуют вирус, и лучшей имитации инфекции аденовирусной платформой.

Ранее в ВОЗ назвали неэффективными ограничения на международные поездки из-за COVID-19.

Видео: Telegram / Спутник V

Теги: pfizer, омикрон, рфпи, спутник v
Категории: Лента новостей, Новости России,

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