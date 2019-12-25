Компания свернёт программу лояльности, повысит тарифы и урежет штат.

Qiwi закроет "Рокетбанк". Об этом материнская компания рассказала в отчётности за 2019 год. Проект искал покупателя с середины 2019 года и не нашёл его. Об этом пишет vc.ru.

Известно, что Qiwi свернёт программу лояльности, повысит тарифы и урежет штат.

Мы не смогли найти подходящего покупателя и в результате совет директоров принял решение свернуть деятельность "Рокетбанка", - сказали в Qiwi.

Это приведёт к тому, что клиенты уйдут в другие банки, поэтому проект можно будет закрыть.

Ранее Центробанк рекомендовал ограничить выдачу денег через универсальные банкоматы.