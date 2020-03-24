Будет прекращён выпуск основного продукта — дебетовой карты.

В "Рокетбанке" опровергли информацию о своём закрытии. Совет директоров QIWI принял решение прекратить развитие "Рокетбанка". Будет прекращён выпуск основного продукта — дебетовой карты. Всё это изложено в письме, которое банк рассылает клиентам и партнёрам.

Не секрет, что мы существуем на деньги инвестора и не приносим ему прибыль, потому что делаем всё именно для клиента, - написано в письме.

Там сказано, что банк выполняет решение "большого брата". Компания продолжит предоставлять сервис на других условиях.

Так, например, введут новые тарифы за пользование сервисом и последует ухудшение программы лояльности.

Ранее стало известно, что Qiwi закроет "Рокетбанк".