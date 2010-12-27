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На Дрезденской улице пятилетний ребенок выпал из окна на втором этаже
Сегодня, 9:07
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lesjasap
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На Дрезденской улице пятилетний ребенок выпал из окна на втором этаже

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В Северной столице невнимательность родителей привела ребенка к госпитализации.

В Выборгском районе Петербурга пятилетний мальчик выпал из раскрытого окна. Ребенку удалось выжить. Сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести. 

Представители закона установили, что травмирующий инцидент произошел около 15 часов вечера 17 апреля. Малыш по недосмотру родителей забрался на подоконник и не удержал равновесие. Он упал с высоты второго этажа. Взрослые сразу же опомнились и вызвали скорую помощь по адресу Дрезденская улица, 28.

Пострадавшего мальчика доставили во вторую городскую детскую больницу в 16 часов. Медики диагностировали у него ушиб левого голеностопа и ссадины левой стопы. 
 

Теги: выборгский район , дрезденская улица , падение , ребенок , травмы
Категории: Новости СПб Происшествия

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