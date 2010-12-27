На Дрезденской улице пятилетний ребенок выпал из окна на втором этаже

В Северной столице невнимательность родителей привела ребенка к госпитализации.

В Выборгском районе Петербурга пятилетний мальчик выпал из раскрытого окна. Ребенку удалось выжить. Сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Представители закона установили, что травмирующий инцидент произошел около 15 часов вечера 17 апреля. Малыш по недосмотру родителей забрался на подоконник и не удержал равновесие. Он упал с высоты второго этажа. Взрослые сразу же опомнились и вызвали скорую помощь по адресу Дрезденская улица, 28.

Пострадавшего мальчика доставили во вторую городскую детскую больницу в 16 часов. Медики диагностировали у него ушиб левого голеностопа и ссадины левой стопы.

