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Пятилетие воссоединения Крыма с Россией отметят в Выборге митинг-концертом
Вчера, 22:50
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KaterinaKono13

Пятилетие воссоединения Крыма с Россией отметят в Выборге митинг-концертом

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Посетить концерт можно по адресу: улица Советская, дом 12. Начало концерта в 19:00.

Уже в предстоящий понедельник, 18 марта, во Дворце культуры города Выборга будет проведен митинг-концерт, приуроченный к пятой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с нашей страной. Принять участие в мероприятии смогут как горожане, так и гости города. Информация об этом появилась на сайте районной администрации.

Для гостей праздника прозвучат лучшие отечественные музыкальные произведения ХХ века в исполнении вокального коллектива "Хор Русской Армии" из Санкт-Петербурга.

Посетить концерт можно по адресу: улица Советская, дом 12. Начало концерта в 19:00.

Желающие посетить концерт, могут получить пригласительные в кассах Дворца культуры.

Организаторы: администрация МО "Выборгский район", совет депутатов МО "Город Выборг", общественное объединение "Фаворит-Выборг".

 

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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