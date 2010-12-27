Пятилетие воссоединения Крыма с Россией отметят в Выборге митинг-концертом

Посетить концерт можно по адресу: улица Советская, дом 12. Начало концерта в 19:00.

Уже в предстоящий понедельник, 18 марта, во Дворце культуры города Выборга будет проведен митинг-концерт, приуроченный к пятой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с нашей страной. Принять участие в мероприятии смогут как горожане, так и гости города. Информация об этом появилась на сайте районной администрации.

Для гостей праздника прозвучат лучшие отечественные музыкальные произведения ХХ века в исполнении вокального коллектива "Хор Русской Армии" из Санкт-Петербурга.

Посетить концерт можно по адресу: улица Советская, дом 12. Начало концерта в 19:00.