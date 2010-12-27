Пятиклассники в Пикалево изучат основы предпринимательства

Учителями будут специалисты и эксперты Фонда поддержки предпринимательства Пикалево, а также действующие бизнесмены. Площадкой для бизнес-уроков станет не только класс, но и предприятия города и Фонд поддержки предпринимательства.

В Пикалево основам предпринимательства научат пятиклассников. Пилотный образовательный проект запущен на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 4" города Пикалево.

Идея создания специализированного класса была поддержана ребятами и их родителями, администрацией школы. Школьникам расскажут об основах предпринимательства, с чего нужно начинать свое дело и как добиться успеха.

Программа обучения рассчитана на пять лет – до 9 класса включительно. Основы предпринимательской деятельности будут осваивать 29 школьников, которые в этом году перешли в 5 класс.

Планируется, что тематические бизнес-уроки будут проходить дважды в месяц в игровой интерактивной форме. Ребята узнают, что такое предпринимательство, научатся воплощать свои идеи в конкретные бизнес-планы, моделировать и просчитывать развитие проектов. В основу обучения положена сертифицированная федеральная программа "Фабрика предпринимательства" для детей и подростков.

Учителями будут специалисты и эксперты Фонда поддержки предпринимательства Пикалево, а также действующие бизнесмены. Площадкой для бизнес-уроков станет не только класс, но и предприятия города и Фонд поддержки предпринимательства.

На торжественной линейке в честь начала учебного года всем ученикам бизнес-класса вручили специальные значки. А уже на первом уроке основ предпринимательства, который станет своеобразным посвящением и пройдет в Фонде поддержки предпринимательства Пикалево, ребятам вручат особые элементы формы – галстуки для мальчиков и шарфики для девочек.

Информирование о возможностях малого и среднего бизнеса, популяризация предпринимательства – одна из ключевых задач национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", она реализуется в рамках регионального проекта "Популяризация предпринимательства".

Источник: пресс-служба ЛО