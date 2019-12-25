На Ветеранов пятеро мужчин помогали пенсионерке вызволить из плена красный "Жук"

Выезд из гаража заблокировал припаркованный Volvo.

Днем 29 апреля жительница дома №86 на проспекте Ветеранов наблюдала из окон своей квартиры интересную картину. Несколько минут она смотрела на то, как пенсионерка и еще пятеро мужчин пытались решить сложную задачу – вывезти из гаража красный "Жук" и при этом не задеть припаркованный у ворот Volvo. Об этом пишет портал "Мегаполис".

Женщина рассказала, что пенсионерка не пользуется зимой своей иномаркой. Возвращаясь за ней весной, она каждый раз сталкивается с препятствиями в виде припаркованных машин. Обычно у авто срабатывает сигнализация, на Volvo таковой не оказалось. Тогда на помощь автоледи пришли трое рыцарей, за рулем "Жука", скорее всего, находился ее сын. Чуть позже происходящим заинтересовался еще один мужчина, который помог замерить расстояние между машинами.

В самом конце помощников оказалось пятеро. Они даже пытались сдвинуть Volvo с места, но у них ничего не получилось. Несмотря на это, через несколько минут иномарка оказалась на свободе, и ее владелица смогла уехать.

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Фото, видео: "Мегаполис"