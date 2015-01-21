Пять отличных ролей Алексея Чадова

На канале ТНТ стартует "Соседка" — романтическая комедия, где одну из ведущих сыграл Алексей Чадов. В честь премьеры собрали пять отличных ролей актера — от культовой "Войны" до уморительной "Любви в большом городе".

"Соседка"

Федору 35 лет, и он директор скромной клининговой компании. Его жизнь — это работа, хобби в виде шахматных турниров, одинокие вечера… и, пожалуй, все. Скрасить серые будни могут отношения с Аленой — девушкой, которая живет в квартире напротив. Несмотря на то, что дерзкая провинциалка полная противоположность угрюмому Федору, главный герой по уши влюбляется в нее.

Чадов смотрится как влитой в роли Сергея — брутального ВДВшника и бывшего мужа Алены, который принесет Федору немало проблем. Это, безусловно, одна из самых сильных и колоритных ролей актера за последние годы.

"Война"

Солдат Иван Ермаков возвращается из чеченского плена, однако вот-вот отправится обратно. Вместе с англичанином Джоном Бойлом он должен вызволить девушку по имени Маргарет, а также капитана российской армии Медведева. Героев ждет полное опасностей путешествие, где они не раз окажутся на волосок от гибели, но верность своим принципами для Джона и Ивана важнее страха.

"Война" — одна из первых и до сих пор самая удачная попытка осмыслить в кино события в Чечне. Ролью Ивана Чадов создал живой и пронзительный портрет молодого поколения, для которого война стала тяжелейшим испытанием за всю жизнь.

"Аванпост"

Будущее. После того, как космонавты заметили черное пятно в Восточной Европе, Земля погрузилась в хаос. Связь с большей частью населенных пунктов планеты оборвалась, разведдроны перестали возвращаться, а спецотряды военных пропадают один за другим. На фоне этого многие люди внезапно обрели телепатические способности. В чем причина глобальной аномалии и как ее победить — ответа на этот вопрос нет ни у кого.

В "Аванпосте" Чадов отметился ролью Олега, матерого и хмурого десантника, которого ждет встреча с таинственным врагом, обрушившимся на Землю. По словам актера, на съемках царили спартанские условия из-за снежной погоды. Кроме того, Чадов сам исполнил несколько сложных трюков.

"9 рота"

СССР, конец 1980-х. В центре истории — группа молодых десантников, только что прошедших боевую подготовку. За несколько месяцев до вывода советских войск из Афганистана их отправляют в самое пекло под руководством бесшабашного командира. Для каждого из них война становится серьезным вызовом, выдержать который суждено не всем.

Роль солдата по кличке Воробья, самого тихого и безобидного среди главных героев, — одна из важнейших в карьере Чадова. В 2005 году она запустила новый виток популярности актера, сделав его секс-символом.

"Любовь в большом городе"

Лучшие друзья Артем, Игорь и финн Оле весело проводят время в Нью-Йорке. Их главная страсть — бесконечный кутеж. Они ходят на вечеринки, много пьют и обожают беспорядочные половые связи. Секс без обязательств превратился в рутину, а серьезные отношения героям не нужны. Но все меняется, когда один незнакомец мистическим образом отбивает у троицы тягу к сексу. И вернуть ее можно лишь одним способом — изменить ветреное поведение и наконец-то встретить свою любовь.

В "Любви" Чадов сыграл тусовщика Артема. На контрасте с балабановской "Войной" это яркое доказательство, что актеру вполне к лицу не только драматические, но и комедийные роли.

Фото: ТНТ; Интерсинема-Арт; kino-teatr.ru (Oko, Тамара Борисовна, Тимо)