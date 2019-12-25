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В ночь на пятницу в Петербурге разведут пять мостов
Сегодня, 11:14
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Alena_Zinovieva

В ночь на пятницу в Петербурге разведут пять мостов

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С 10 апреля в городе стартует сезон навигации.

В ночь на пятницу, 9 апреля, в Петербурге разведут пять мостов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по молодежной политике "ВКонтакте".

Предстоящей ночью будут разведены мост Александра Невского, Володарский, Благовещенский, Биржевой и Кантемировский. С 10 апреля в городе стартует сезон навигации. Поэтому в ближайшие дни проведут технологические разводки нескольких переправ.

Ранее мы писали, что пассажирские перевозки по рекам и каналам Петербурга могут стартовать 15 апреля.

Фото: mostotrest-spb.ru

Теги: разводка мостов, сезон навигации
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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