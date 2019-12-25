В ночь на пятницу в Петербурге разведут пять мостов

В ночь на пятницу, 9 апреля, в Петербурге разведут пять мостов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по молодежной политике "ВКонтакте".
Предстоящей ночью будут разведены мост Александра Невского, Володарский, Благовещенский, Биржевой и Кантемировский. С 10 апреля в городе стартует сезон навигации. Поэтому в ближайшие дни проведут технологические разводки нескольких переправ.
Ранее мы писали, что пассажирские перевозки по рекам и каналам Петербурга могут стартовать 15 апреля.
Фото: mostotrest-spb.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все