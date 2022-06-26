Пять человек погибли в ДТП под Самарой

После аварии машина начала гореть.

Под Самарой сегодня ночью, 26 июня, произошло страшное ДТП, в котором погибли четыре пассажира и водитель. Об этом сообщили на портале "Лента.ру".

В селе Камышла в 2:15 по местному времени мужчина, управляя иномаркой Opel, угодил в левый кювет и врезался в сарай. В результате ДТП он и находящиеся в салоне люди погибли.

Машина вспыхнула. Огонь распространился по площади 25 "квадратов". Пламя потушили к 03:05 по местному времени. По предварительной информации, водитель был пьян. Выясняются подробности.

Видео: ВКонтакте / ЧП 63, ГОВОРИТ ТОЛЬЯТТИ