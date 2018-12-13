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Пьяный посетитель ресторана во Всеволожске угрожал девушке выстрелом в лицо
Сегодня, 19:36
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KaterinaKono13

Пьяный посетитель ресторана во Всеволожске угрожал девушке выстрелом в лицо

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Известно, что конфликт между мужчиной и девушкой произошел в результате пьяной ссоры.

Сегодня, шестнадцатого мая, поздно ночью правоохранители из Всеволожска поймали мужчину 32-ух лет. Накануне преступник угрожал посетительнице одного из кафе расправой.

Известно, что конфликт между обвиняемым и девушкой произошел в результате пьяной ссоры. Мужчина грозился прострелить лицо обидчице. 

Очевидцы сообщили о происходящем в правоохранительные органы. Наряд Росгвардии совместно с сотрудниками полиции незамедлительно приехали и задержали злоумышленника. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Аэрозольный пистолет был изъят.

Теги: всеволожск, криминал во всеволожске, новости всеволожска
Категории: Новости Ленинградской области,

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