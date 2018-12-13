Пьяный посетитель ресторана во Всеволожске угрожал девушке выстрелом в лицо

Сегодня, шестнадцатого мая, поздно ночью правоохранители из Всеволожска поймали мужчину 32-ух лет. Накануне преступник угрожал посетительнице одного из кафе расправой.
Известно, что конфликт между обвиняемым и девушкой произошел в результате пьяной ссоры. Мужчина грозился прострелить лицо обидчице.
Очевидцы сообщили о происходящем в правоохранительные органы. Наряд Росгвардии совместно с сотрудниками полиции незамедлительно приехали и задержали злоумышленника. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Аэрозольный пистолет был изъят.
Обсуждение ( 0 )