Пьяный посетитель ресторана во Всеволожске угрожал девушке выстрелом в лицо

Известно, что конфликт между мужчиной и девушкой произошел в результате пьяной ссоры.

Сегодня, шестнадцатого мая, поздно ночью правоохранители из Всеволожска поймали мужчину 32-ух лет. Накануне преступник угрожал посетительнице одного из кафе расправой.

Известно, что конфликт между обвиняемым и девушкой произошел в результате пьяной ссоры. Мужчина грозился прострелить лицо обидчице.