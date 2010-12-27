Пьяный петербуржец прокатил полицейского на капоте машины и лишился водительских прав

Теперь он не сможет сесть за руль в течение года.

К административной ответственности привлекли петербуржца Никиту Гамзова, совершившего наезд на пешехода и оставившего место ДТП, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Молодой человек признал вину и утверждал, что растерялся, не осознав совершенное ДТП. Но у пострадавшего была иная версия.

Инцидент произошел в августе этого года в Шушарах. Пострадавший полицейский патрулировал район и подошел к автомобилю "Hyundai Solaris", за рулем которого была девушка, чтобы попросить документы. Страж порядка вернулся в отделение, чтобы проверить, не была ли иномарка в угоне. На обратном пути полицейский увидел, что девушка вышла из машины без обуви и верхней одежды и пошла в неизвестном направлении. При этом в машине остались открытыми двери и заведенным – мотор. Не мешкая, за руль "Hyundai Solaris" сел Гамзов, начав разворачиваться.

Пострадавший попытался остановить молодого человека и попросил документы, заметив сильный запах алкоголя от нового водителя. Гамзов проигнорировал и продолжил двигаться. Вместе с дежурной полицейский продолжил попытки остановить "Hyundai", но машина не останавливалась. Пострадавший упал на капот, пока дежурная старалась вынуть ключ зажигания через открытое окно. Водитель отталкивал ее руки и норовил закрыть окно. Сотрудница передала по рации сообщение о наезде на сотрудника полиции, после чего водитель остановился, и полицейский упал на землю.



Суд лишил мужчину водительских прав сроком на один год.

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Фото: Piter.tv