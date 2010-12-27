Петербурженка хотела выгнать из дома сына-инвалида

Дело было передано в прокуратуру.

В Петербурге прокуратура расследует дело о жестоком обращении горожанки со своим сыном. у которого инвалидность 2-й группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Невском районе. Как оказалось, женщина всеми способами пыталась выгнать сына из квартиры. При этом молодой человек снимает комнату в коммуналке по договору соцнайма.

Прокурор направил в суд иск в защиту инвалида о нечинении препятствий в пользовании жилым помещением.

Ранее мы сообщли о том, что в центре Петербурга две иномарки столкнулись на перекрестке.

Фото:pixabay