В петербургской больнице пьяный хулиган разбил окно в приемном покое

В петербургской больнице пьяный мужчина разбил окно в благодарность за помощь. Его остановили от дальнейших разрушений сотрудники Росгвардии.

Во вторник, 18 июля, в больницу на Литейном проспекте доставки 47-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии Петербурга.

Врачи скорой осматривали его на проспекте Маршала Блюхера, а потом отвезли в больницу. Уже оказавшись там, он начал вести себя агрессивно и разбил рукой окно в приемном покое, поэтому медработники нажали КТС.

Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали хулигана и доставили в ближайший отдел полиции.

Ранее сообщалось, что на Заневском неизвестный разбил витрину магазина туристического снаряжения и был пойман Росгвардией

Фото: ГУ Росгвардии Петербурга

