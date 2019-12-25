Пьяный мужчина избил товарища в доме на Светлановском проспекте

Потерпевший госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 5 марта в полицию Калининского района поступил звонок.

Сообщалось о драке в квартире дома №115 по Светлановскому проспекту.

Сотрудники полиции сразу же выехали на место происшествия и увидели там избитого мужчину — хозяина квартиры.

Через несколько часов потерпевший был доставлен в Александровскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

На данный момент подозреваемый задержан. Известно, что он, находясь в гостях, в результате ссоры избил хозяина квартиры и ушёл. Вместе они распивали алкогольные напитки.

Ранее мы сообщили, что сын до смерти избил мать в квартире на улице Черкасова.

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