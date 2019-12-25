Пьяные подростки катались на автомобиле Lada в Киришском районе

Стражи дорожного порядка применили табельное оружие, чтобы остановить машину школьников.

В Киришском районе Ленобласти сотрудники ГИБДД накануне, 26 августа, устроили погоню за автомобилем Lada, на котором разъезжали подростки. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте".

Инцидент произошел в поселке Будугощь. Чтобы остановить машину, за рулем которой находился школьник, сотрудникам ДПС пришлось применить табельное оружие. Когда стражи порядка остановили отечественный автомобиль и открыли дверь салона, они увидели пьяных подростков.

Мелкую шайку доставили в отдел полиции. Родителям повезло, что инспекторы вовремя задержали автомобиль. Дорожный инспектор

На школьников составили административные протоколы и передали их родителям.

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор