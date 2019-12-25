В Красном Селе женщина порезала подругу во время пьяной ссоры

Потерпевшая получила ножом в грудь.

В воскресенье, 27 сентября, в полицию Красного Села поступила информация о поножовщине, которая произошла в одной из квартир дома на Стрельнинском шоссе. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Ссора произошла между двумя подругами, которые распивали спиртные напитки. В какой-то момент 47-летняя хозяйка квартиры схватила нож и ударила им в грудь свою 41-летнюю гостью. Пострадавшую в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Подозреваемую в совершении преступления задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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Фото: Piter.TV