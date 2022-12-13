Пьяная стоматолог в Улан-Удэ предлагала вылечить зубы автоинспекторам

Она просила инспекторов не составлять административный протокол.

Пьяная стоматолог в Улан-Удэ предлагала вылечить зубы сотрудникам ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Инцидент произошел 20 декабря. Автоинспекторы остановили автомобиль Honda, за рулем которого находилась 33-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что задержанная просила инспекторов не составлять административный протокол, пообещав взамен оказать услугу по лечению зубов.

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