В Екатеринбурге Mercedes-Benz протаранил пять автомобилей на парковке

Водителю грозит до полутора лет лишения прав или административный арест до 15 суток.

В центре Екатеринбурга Mercedes-Benz протаранил пять автомобилей на парковке. Об этом сообщает портал E1.RU.

Инцидент произошел утром 10 января. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в припаркованных автомобили. Сразу после происшествия он бросил свою машину и скрылся.

Сообщается, что водителю грозит до полутора лет лишения прав или административный арест до 15 суток. В ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что автоинспекторы проводят оперативно-разыскные мероприятия для обнаружения виновного лица.

Ранее мы сообщали, что четыре человека погибли в ДТП с КАМАЗом на трассе в Иркутской области.

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