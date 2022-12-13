Четыре человека погибли в ДТП с КАМАЗом на трассе в Иркутской области

Находившиеся в грузовике водитель и 11 пассажиров не пострадали.

Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе "Вилюй" в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел утром 9 января на 264 км федеральной автодороги. Водитель легкового автомобиля Mazda Capella столкнулся с КАМАЗом. В результате аварии погибли водитель и три пассажира легковушки. Находившиеся в грузовике водитель и 11 пассажиров не пострадали. В связи с ДТП организована проверка по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения").

Ранее мы сообщали, что в Брянской области в ДТП с участием полицейского автомобиля погибли два человека

Видео: Telegram / МВД38