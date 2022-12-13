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В Брянской области в ДТП с участием полицейского автомобиля погибли два человека

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Водитель и трое пассажиров полицейской машины получили травмы различной степени тяжести.

В Брянской области произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Инцидент произошел днем 8 января на 43-м километре дороги А-240 Брянск-Новозыбков. Водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись со служебным автомобилем УАЗ Patriot. В машине также находилась 45-летняя женщина.

От полученных травмы водитель и пассажир скончались на месте происшествия. Водитель и трое пассажиров полицейской машины получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в медучреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Ранее мы сообщали, что таксист сбил 4-летнюю девочку, уронившую игрушку на пешеходном переходе в северо-западной части Москвы.

Видео: ВКонтакте / Артем Деловой

Теги: брянская область, дтп, жертвы, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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