Пьяная 17-летняя петербурженка сбежала из больницы

Она была госпитализирована после празднования дня рождения.

Юная петербурженка сбежала из больницы, куда её привезли после бурного празднования дня рождения. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию в ночь на 23 мая поступило сообщение о том, что из Детской клинической больницы № 5 им. Филатова сбежала 17-летняя девушка. Она была госпитализирована с токсичным отравлением неизвестным веществом и с запахом алкоголя.

Петербурженка решила не задерживаться в медучреждении и около 01:40 сбежала. Сейчас её ищут.

Восьмиклассника из Колпино госпитализировали после удара ножом в грудь.

Фото: Piter.tv