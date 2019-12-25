Пьяная 17-летняя петербурженка сбежала из больницы

Юная петербурженка сбежала из больницы, куда её привезли после бурного празднования дня рождения. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию в ночь на 23 мая поступило сообщение о том, что из Детской клинической больницы № 5 им. Филатова сбежала 17-летняя девушка. Она была госпитализирована с токсичным отравлением неизвестным веществом и с запахом алкоголя.
Петербурженка решила не задерживаться в медучреждении и около 01:40 сбежала. Сейчас её ищут.
Восьмиклассника из Колпино госпитализировали после удара ножом в грудь.
Фото: Piter.tv
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