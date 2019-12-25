Это возможно на период майских праздников.

Владимиру Путину доложили о будущем введении пропускной системы на Урале. Это сделал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время совещания президента с главами регионов. На нём обсуждалась ситуация с распространением коронавируса.

Куйвашев отметил, что в регионе удалось избежать резкого увеличения заразившихся благодаря жёсткому режиму самоизоляции, который был объявлен в области с 18 марта. Теперь он рассказал о приближении майских праздников, во время которых, спрогнозировал губернатор, может вырасти активность жителей. Глава региона отметил, что на этот период в Свердловской области могут ввести пропускной режим.

Евгений Куйвашев рассказал Путину о том, что три предприятия в области выпускают аппараты ИВЛ, которые потом отправляются во все регионы. В регионе увеличен коечный фонд, все ресурсы здравоохранения брошены на борьбу с вирусом. В области производство респираторов выросло на 60%, тканевых масок и антисептиков - в пять, защитных костюмов - в три.

Ранее в Свердловской области ограничили продажу алкоголя.