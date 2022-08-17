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Путина пригласили посетить Суздаль на тысячелетие города

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Город отмечает круглую дату в 2024 году.

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев пригласил президента России Владимира Путина посетить Суздаль на тысячелетие города. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече, прошедшей по видеосвязи, Авдеев напомнил, что Суздаль отмечает свое тысячелетие в 2024 году. Он подчеркнул, что властям предстоит большая работа по благоустройству и приведению в порядок объектов культурного наследия.

Также врио главы региона поблагодарил президента и министерство культуры РФ за поддержку в проведение подготовительных мероприятий.

Ранее Путин призвал не поднимать цены на спиртное в рамках борьбы с алкоголизмом.

Фото: kremlin.ru

Видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: владимир путин, президент россии, суздаль, тысячелетие
Категории: Лента новостей, Новости России,

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