Путин заявил о выдвижении на выборы президента в 2018 году

Владимир Путин на встрече с работниками завода в Нижнем Новгороде объявил, что будет участвовать в президентской кампании 2018 года.

На встрече с работниками завода в Нижнем Новгороде действующий президент России Владимир Путин объявил, что будет участвовать в будущих выборах. О готовности пойти на четвертый срок Путин объявил встрече работниками 85-летию Горьковского автомобильного завода.

Ранее сегодня на вручении премии "Доброволец России - 2017" Владимир Путин ответил волонтерам на вопрос об участии в выборах. При этом президент спросил собравшихся, поддержат ли они его на голосовании. зал хором подтвердил это.

Видео: Piter.tv