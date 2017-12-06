Путин заявил о выдвижении на выборы президента в 2018 году

На встрече с работниками завода в Нижнем Новгороде действующий президент России Владимир Путин объявил, что будет участвовать в будущих выборах. О готовности пойти на четвертый срок Путин объявил встрече работниками 85-летию Горьковского автомобильного завода.
Ранее сегодня на вручении премии "Доброволец России - 2017" Владимир Путин ответил волонтерам на вопрос об участии в выборах. При этом президент спросил собравшихся, поддержат ли они его на голосовании. зал хором подтвердил это.
Видео: Piter.tv
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