Путин назвал проблему нехватки общежитий общей для всех учебных заведений России

Власти будут стараться решить эту проблему.

Владимир Путин назвал проблему нехватки студенческих общежитий общей проблемой всех вузов и учебных учреждений России. Речь велась и об общежитиях для студентов университетов, и о временном жилье для учащихся колледжей. Об этом Путин заявил на пресс-конференции 17 декабря.

Политик заверил, что российские власти будут стараться решить эту проблему.

В каждом конкретном случае мы стараемся разобраться отдельно, и бюджет, как правило, помогает. Но в основном это программа самих учебных заведений. Все время к этому возвращаемся. Владимир Путин

По словам президента, проблема особенно обострилась после введения ЕГЭ и активного поступления бывших школьников в вузы крупных городов.

Ранее Путин отметил, что качество образования в России могло пострадать из-за онлайн-формата.

Видео: пресс-конференция Владимира Путина