Он отметил, что в плане ограничений в РФ ситуация обстоит лучше, чем в европейских странах.

Президент России Владимир Путин заявил, что борьба с коронавирусом не закончена и необходимо продолжать соблюдать эпидемиологические ограничения. Заявление он сделал на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Что касается снятия ограничений, то, конечно, у нас ситуация лучше, чем во многих других странах мира. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что в плане ограничений в РФ ситуация обстоит лучше, чем в европейских странах — в некоторых из них, подчеркнул президент, вводятся жёсткие локдауны. В России же идёт массовая вакцинация.

Ранее Путин в ответ на слова Байдена пожелал здоровья президенту США.