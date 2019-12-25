  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин заявил, что борьба с коронавирусом не закончена
Сегодня, 14:53
68
matveyvn

Путин заявил, что борьба с коронавирусом не закончена

0 0

Он отметил, что в плане ограничений в РФ ситуация обстоит лучше, чем в европейских странах.

Президент России Владимир Путин заявил, что борьба с коронавирусом не закончена и необходимо продолжать соблюдать эпидемиологические ограничения. Заявление он сделал на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Что касается снятия ограничений, то, конечно, у нас ситуация лучше, чем во многих других странах мира.

Владимир Путин, президент России

Он отметил, что в плане ограничений в РФ ситуация обстоит лучше, чем в европейских странах — в некоторых из них, подчеркнул президент, вводятся жёсткие локдауны. В России же идёт массовая вакцинация.

Ранее Путин в ответ на слова Байдена пожелал здоровья президенту США.

Теги: коронавирус, пандемия, путин
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии