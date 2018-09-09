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Путин заявил, что Россия не намерена отступать на десятилетия назад

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Он отметил, что стране перекрывают доступ к зарубежным высокотехнологичным продуктам.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена отступать на десятилетия назад. Об этом он заявил в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам главы государства, против России используются ограничения, которые можно приравнивать к полному закрытию доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам. Он добавил, что эти преграды нацелены на сдерживание развития страны.

Мы не только не собираемся опускать руки и пребывать в какой-то растерянности или отступать на десятилетия назад, конечно, нет - наоборот.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил о скромных результатах работы "Ростеха".

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, развитие
Категории: Лента новостей, Новости России,

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