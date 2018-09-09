Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена отступать на десятилетия назад. Об этом он заявил в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По словам главы государства, против России используются ограничения, которые можно приравнивать к полному закрытию доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам. Он добавил, что эти преграды нацелены на сдерживание развития страны.
Мы не только не собираемся опускать руки и пребывать в какой-то растерянности или отступать на десятилетия назад, конечно, нет - наоборот.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин заявил о скромных результатах работы "Ростеха".
Видео: kremlin.ru
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