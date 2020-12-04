Путин: НАТО наращивает военный потенциал у границ России

Президент РФ обеспокоен действиями военного альянса.

Российский президент Владимир Путин заявил, что НАТО наращивает военный потенциал у государственных границ России. С соответствующей речью глава государства обратился к участникам Девятой Московской конференции по вопросам международной безопасности. При этом политик уточнил, что руководство Североатлантического альянса отказывается рассматривать предметные инициативы Москвы.

Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают. Владимир Путин, президент РФ

Слова российского лидера поддержал Сергей Шойгу. Министр обороны объяснил коллегам, что НАТО является для РФ военно-политическим союзом, который стремится сдержать Москву и Пекин. Генерал считает, что военные учения у госграниц дестабилизируют обстановку в регионе. В частности, сейчас Североатлантический альянс отрабатывает переброску войск около территории Союзного государства. Фиксируется опасность размещения ракет средней дальности США в Азии.

Шойгу: после разгрома террористов в Сирии усилилась миграция боевиков в другие страны.

Видео: kremlin.ru