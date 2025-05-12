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Путин встретился с губернатором Ивановской области

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Глава региона доложил президенту о важном событии в сельском хозяйстве.

Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава региона доложил президенту о важном событии в сельском хозяйстве. Речь идет о модернизации молокозавода в Иваново. По словам Воскресенского, инвестиции в молочное предприятие должны позитивно отразиться на сельхозпереработке в регионе. Путин отметил, что в Ивановской области подрастают промышленность и сельхозпроизводство.

Ранее Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, ивановская область, президент россии, станислав воскресенский
Категории: Лента новостей, Новости России,

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