Глава региона доложил президенту о важном событии в сельском хозяйстве.

Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава региона доложил президенту о важном событии в сельском хозяйстве. Речь идет о модернизации молокозавода в Иваново. По словам Воскресенского, инвестиции в молочное предприятие должны позитивно отразиться на сельхозпереработке в регионе. Путин отметил, что в Ивановской области подрастают промышленность и сельхозпроизводство.

Ранее Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры.

Видео: kremlin.ru