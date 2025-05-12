Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава региона доложил президенту о важном событии в сельском хозяйстве. Речь идет о модернизации молокозавода в Иваново. По словам Воскресенского, инвестиции в молочное предприятие должны позитивно отразиться на сельхозпереработке в регионе. Путин отметил, что в Ивановской области подрастают промышленность и сельхозпроизводство.
Ранее Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры.
Видео: kremlin.ru
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