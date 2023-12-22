Путин возложил венок к памятнику Народным героям в Китае

Глава России находится с двухдневным визитом в КНР.

Российский президент Владимир Путин возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-слцжбы администрации главы государства. Известно, что торжественная церемония проводится во время рабочей поездки политика в столицу Китая на местной площади под названием Тяньаньмэнь.

Напомним, что Памятник Народным героям построен в 1952–1958 годах в память о героях, отдавших жизни в XIX и XX веках. Этот национальный монумент имеет высоту в 38 метров. На пьедестале архитектурного объекта находятся восемь вырезанных из белого мрамора больших барельефов, которые изображают революционную борьбу китайского народа с Первой опиумной войны до основания КНР в 1949 году.

Стоит уточнить, что Владимир Путин посещает Китай с государственным визитом в период с 16 с 17 мая. Эта поездка стала его первым иностранным посещением после переизбрания на должность лидера страны и официального вступления на пост. Визит состоится в два этапа. Сегодня президент России проводит двусторонние переговоры и прочие мероприятия в Пекине, а завтра посетит Харбин.

Путин объяснил свой первый визит в Китай после переизбрания.

Фото и видео: Kremlin.ru