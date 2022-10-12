Глава РФ рассказал о том, что Европа занимается конъюнктурной политикой.

Российский президент Владимир Путин высказался об альтернативных источниках энергии. В ходе выступления на пленарной сессии Российской экономической недели глава государства рассказало том, что странам требуется развивать данные направления и "еленой энергетикой", но при этом делать это соразмерно имеющимся объемам потребления и темпами роста экономической системы, технологического развития. Он призвал западных коллег не "забегать вперед" по политическим соображениям.

Конечно, нужно заниматься альтернативными видами энергетики - и солнцем, и ветром, и энергией прилива, и водорода. Но кто же делает, забегая вперед по соображениям, тем более конъюнктурного политического характера? Владимир Путин, президент РФ

,Политик добавил, что недальновидность европейских политиков привела к сворачиванию местной атомной энергетики в этом же ряду, отказу стран от долгосрочных контрактов в газовой сфере, переходу на биржевые котировки.

Путин описал ситуацию на мировом нефтегазовом рынке цитатой Фридмана.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя