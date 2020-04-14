Владимир Путин высказался о пике распространения коронавируса в России. Об этом глава государства рассказал в рамках видеоконференции со странами-участницами Евразийского экономического союза, которая прошла днем 14 апреля. Политик отметил, что РФ еще не прошла пик заражения инфекцией.

Мы внимательно следим за санитарно-эпидемиологической обстановкой, проводим необходимые профилактические и другие мероприятия прокомментировал спикер коллегам

По данным президента России, на данный момент в большинстве регионов страны действует режим самоизоляции. В связи с этим специалисты фиксируют снижение темпов распространения COVID-19 внутри государства и отдельными субъектами. Политик напомнил, что Минобороны готово в случае необходимости предоставить гражданским лицам собственные госпитали.

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Фото и видео: kremlin.ru