Путин: в течение 2021 года в России предотвратили 32 теракта

Президент подчеркнул важность дальнейшей эффективной борьбы с терроризмом.

В течение 2021 года на территории России были предотвращены более 30 терактов. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе поздравления работников органов безопасности с профессиональным праздником, которое показал телевизионный канал "Россия 24".

По словам главы государства, с начала текущего года в РФ силовики пресекли 61 преступление террористической направленности, включая 32 теракта. Путин подчеркнул важность дальнейшей эффективной борьбы с терроризмом.

За 11 прошедших лет предотвращено более 200 терактов. А количество совершенных преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно. Подавляющее большинство подобных преступлений пресекается на стадии подготовки. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер назвал данный результат положительным, но не стал отрицать, что "проблем еще много".

Ранее ФСБ показала видео с признательными показаниями агентов украинских спецслужб.

Видео: Youtube / Россия 24