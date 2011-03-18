Путин усомнился в убийстве Митрополита Филиппа Малютой Скуратовым

В 1652 году митрополита Филиппа канонизировала Русская православная церковь.

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей. В ходе встречи Руденя предложил переместить речной вокзал в Твери, который возведен на месте древнего Отроч монастыря. Его снесли при советской власти. Губернатор сказал, что это та церковь, где Малюта Скуратов задушил патриарха Филиппа. Однако Владимир Путин заметил, что это лишь одна из версий. Стенограмма их встречи приводится на сайте Кремля.



На этот комментарий губернатор Тверской области не отреагировал.

Отметим, что Митрополит Филипп родился в 1507 году в Москве. Митрополитом он стал в 1566 году. После того, как Филипп в 1568 году осудил произвол опричников, его заточили в Отроч монастыре в Твери. Через год Митрополит Филипп был найден мертвым. Согласно житию святителя Филиппа на сайте православной энциклопедии "Азбука веры", его убил помощник Ивана Грозного Малюта Скуратов.

Русская православная церковь канонизировала митрополита Филиппа в 1652 году.

Видео: Youtube/Россия 24