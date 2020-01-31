Путин: у США нет друзей из-за давления на партнеров

Президент РФ заявил, что у стран Запада есть только свои интересы.

У Соединенных Штатов и других стран Запада нет друзей из-за давления на партнеров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Глава государства отметил, что нельзя ничего делать во внешней политике, что противоречит интересам других стран. Он подчеркнул, что Запад наступает на эти грабли. Путин заявил, что у этих стран есть только свои интересы. Также президент добавил, что Россия не видит сложностей в деле восстановления позиций в тех странах, которым много лет назад оказывала помощь.

Ранее Путин заявил, что Россия заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов.

Видео: Восточный экономический форум