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Путин сообщил о подготовке к вводу в гражданский оборот вакцины "КовиВак"

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Вакцину "КовиВак" в РФ зарегистрировали 20 февраля.

Президент России Владимир Путин сообщил о подготовке к вводу в гражданский оборот вакцины "КовиВак", изготовленную центром имени Чумакова.

Глава государства отметил, что первая партия препарата уже произведена.

Ещё одна вакцина — Федерального научного центра имени Чумакова — "КовиВак" готовится к вводу в гражданский оборот.

Владимир Путин, президент России

Вакцину "КовиВак" в РФ зарегистрировали 20 февраля.

Ранее Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта.

Видео: kremlin.ru

Теги: вакцина, коронавирус, путин
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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