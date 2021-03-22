Президент России Владимир Путин сообщил о подготовке к вводу в гражданский оборот вакцины "КовиВак", изготовленную центром имени Чумакова.
Глава государства отметил, что первая партия препарата уже произведена.
Ещё одна вакцина — Федерального научного центра имени Чумакова — "КовиВак" готовится к вводу в гражданский оборот.
Владимир Путин, президент России
Вакцину "КовиВак" в РФ зарегистрировали 20 февраля.
Ранее Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта.
Видео: kremlin.ru
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