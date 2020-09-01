Путин: высокоскоростные ж/д-магистрали дойдут до Донбасса

Глава России рассказал о планах властей на "большие стройки".

Российский президент Владимир Путин сообщил, что высокоскоростные железнодорожные магистрали в перспективе дойдут до Донбасса, а конкретно, до городов Луганск и Донецк. Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая перед участниками пленарного заседания IV Железнодорожного съезда. Политик отметил, что в стране уверенными темпами увеличивается пассажиропоток до новых регионв страны и Крыма, а также налаживается сообщение между этими территориями.

И особо отмечу, что наши железные дороги успешно справляются с возросшей нагрузкой на южном и юго-западном направлении; надежно обеспечивают воинские перевозки, поставки сырья, комплектующих на оборонные предприятия. Владимир Путин, президент РФ

Глава страны уточнил, что в прошлом году отечественная компания РЖД, а также другие транспортные перевозчики в кратчайшие сроки смогли перестроить свою логистику, направить дополнительные грузопотоки на Дальний Восток, морским портам, расположенным на севере и юге России. Этими действиями операторы внесли значительный вклад в "отражение санкционных атак".

Путин: обновление парка пассажирских вагонов завершится через три-четыре года.

Фото и видео: Kremlin. ru