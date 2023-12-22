Путин сообщил, что регулярно посещает Кронштадт

Главе государства нравится этот остров.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что "незаметно" посещает Кронштадт, и ему там нравится. Слова главы государства об этом прозвучали 16 января на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ, передает "Петербургский дневник".

То, что в Кронштадте у нас все развивается, я знаю, бываю там иногда, так, незаметно. Но мне нравится Кронштадт, и я с удовольствием там бываю. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что в июле прошлого года Владимир Путин встретился в Петербурге с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. После обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений, они отправились в Кронштадт, где пообщались с горожанами.

Фото: сайт Кремля