Путин рассказал о выплатах семьям с детьми во время пандемии

Для детей по полутора лет были введены пособия в размере прожиточного минимума на каждого ребенка.

В России в связи с ростом безработицы существенно повышены пособия по безработице. Об этом рассказал глава государства Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Отмечается, что безработица повышена в этом году до 6,3%. При этом глава государства обратил внимание на пособия для семей с детьми.

...самое главное, самая тяжелая ситуация конечно складывается у семей с детьми, и здесь у нас выстроена цела программа поддержки семей с детьми - от нуля до полутора лет, от полутора лет до трех лет, и от трех до семи. Владимир Путин.

Так, для детей до полутора лет были введены пособия в размере прожиточного минимума на каждого ребенка. А вот для несовершеннолетних от 3-7 лет, если в семье доход не дотягивает до одного прожиточного минимума предусмотрена выплата в половину прожиточного минимума.

Ранее мы сообщали о том, что Путин заявил, что пока не принял решение об участии в выборах в 2024 году.

Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина